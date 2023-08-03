В Думе заявили о необходимости усиливать роль государства на рынке управления домами

По словам главы комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, существующие на рынке правила уже устарели

УФА, 3 августа. /ТАСС/. Рынок управления многоквартирными домами в России над реформировать, усиливая роль государства, так как сейчас он не выполняет своих функций в полной мере. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на выездном заседании в Уфе.

"Наша задача на осень - поработать с рынком управления домами. То, что сейчас происходит во взаимоотношениях между управляющей компанией, собственником квартиры и властью, этот треугольник, к сожалению, нормально не работает. Правила, которые действуют на рынке управления домами, уже устарели. <…> Мы будем усиливать роль власти на этом рынке, но при этом сделаем возможным, чтобы конкуренция и свободный рынок тоже сохранились", - сказал Пахомов.

Он отметил, что действующие сейчас правила управления домами подходили на этапе становления института собственников жилья, но сейчас назрела необходимость их корректировки.

Пахомов добавил, что сейчас при участии Татарстана и Московской области разрабатывается новая модель работы в этой сфере. В сентябре планируется совместное заседание профильного комитета Госдумы и комиссии Госсовета, где будут обсуждаться эти наработки.