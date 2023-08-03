В КЧР планируют расселить из аварийного жилья более 1 тыс. человек за четыре года

Расселение затронет жильцов 39 аварийных домов в 7 муниципальных районах

ЧЕРКЕССК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют до 2027 года переселить из почти 40 аварийных многоквартирных домов более 1 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Утверждена республиканская адресная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда КЧР на 2023-2026 годы". В рамках программы за 4 года планируется расселить более 1 тыс. человек из 39 аварийных домов в 7 муниципальных районах", - сообщили в пресс-службе по итогам заседания правительства региона.

За 10 лет в Карачаево-Черкесии переселены свыше 2 тыс. человек из более чем 110 аварийных домов общей площадью свыше 24 тыс. кв. м. В рамках республиканской программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2025 годы" были расселены 172 человека из признанными аварийными до 1 января 2017 года домов общей площадью 2,8 тыс. кв. м. Программа была завершена на 4 года раньше заявленных сроков.

Ранее руководитель региона Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания парламентариям отметил, что поручил министерству строительства и ЖКХ региона организовать работу с застройщиками и обеспечить до конца года ввод жилья на уровне не ниже прошлого года, а к 2030 году выйти на показатель свыше 400 тыс. кв. м в год. При этом, по его словам, в общем объеме вводимого жилья необходимо увеличить долю строительства многоквартирных домов, в том числе строительство малоэтажных домов.

Темрезов добавил, что к тому же в КЧР завершается реализация первого этапа переселения граждан по госпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов и иных объектов жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ". Более 420 семей переселены в новое жилье. В рамках программы ведется строительство еще трех многоквартирных домов и двух жилых комплексов общей площадью 180 тыс. кв. м.