В Москве строительство квартала №9 в Новых Ватутинках завершат в 2024 году

По информации застройщика, общестроительная готовность пяти домов составляет 68%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Строительство пяти домов в квартале №9 планируют завершить в начале 2024 года. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Дома строятся в составе микрорайона Центральный района Новые Ватутинки в поселении Десеновском (Новомосковский административный округ).

"В квартале №9 строится пять домов на 2,4 тыс. квартир, общая жилая площадь составит более 110 тыс. кв. м. Также предусмотрена подземная парковка на 851 машино-место. Дома будут иметь переменную высотность - от 8 до 14 этажей. На первых этажах разместят коммерческие помещения. Сейчас для всего проекта полностью выполнены работы по возведению монолитных конструкций", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

По информации застройщика, общестроительная готовность пяти домов составляет 68%. В них ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок, продолжается облицовка фасадов и монтаж кровли. Работы по установке лифтов реализованы на треть - смонтированы 22 лифта из 62 запланированных. Также начато благоустройство прилегающей территории.

"Застройщиком выступает ООО "СЗ "Стройком". Проект "Новые Ватутинки" состоит из четырех микрорайонов. При этом все объекты социальной инфраструктуры возводятся одновременно со строительством жилья. Сейчас в квартале №9 проектируется детский сад на 350 мест. Он будет объединен с действующей государственной школой №1392 имени Д. В. Рябинкина, рассчитанной на 1,1 тыс. мест. Также в Новых Ватутинках уже открыты и работают пять дошкольных учреждений и еще две школы, все соцобъекты встроены в городскую систему образования", - резюмировала глава Москомстройинвеста.