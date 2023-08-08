Москомархитектура согласовала проект дома по реновации на Кременчугской улице

Жилой комплекс на более 1,2 тыс. квартир по проекту ООО "ПД-Проект" возведут на западе Москвы по адресу: Кременчугская улица, вл. 11-17

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс для участников программы реновации, состоящий из трех корпусов, построят в Фили-Давыдково. Его общая площадь составит около 130 тыс. кв. м, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Программа реновации в Фили-Давыдково реализуется быстрыми темпами, как ранее сообщал мэр Сергей Собянин, всего новые квартиры в районе получат жильцы 119 домов. Недавно Москомархитектура согласовала новый проект на Кременчугской улице. Фасады будут выполнены в трех разных материалах - терракотовые панели, темно-серые металлокассеты, керамогранитные панели под светлый бетон. Во дворе предусмотрена площадка для выгула собак, лавочки для отдыха, кроме того, установят современное игровое и спортивное оборудование", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

На фасадах установят короба для кондиционеров, декорированные перфорированными листами, а лоджии застеклят. Отделка во всех квартирах будет соответствовать стандартам реновации. На подземном уровне сделают паркинг на 260 машино-мест, также предусматривается 108 мест на наземной парковке.

Жилой комплекс на более 1,2 тыс. квартир по проекту ООО "ПД-Проект" возведут на западе Москвы по адресу: Кременчугская улица, вл. 11-17. Новостройку разместят буквой "П", что позволит организовать закрытый и безопасный двор, где высадят крупные деревья, декоративные кустарники и многолетние цветы. По всей территории предусмотрена сеть пешеходных дорожек и уличное освещение.