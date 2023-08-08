Путин сообщил о рекордном объеме ввода жилья

Он составил 102,7 млн кв. м

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что объем ввода жилья в стране достиг рекордного показателя - 102,7 млн кв. м, и отметил, что столько жилья в России еще никогда прежде не строили.

"Строительная отрасль - очень крупный такой мультипликатор для всей экономики и демонстрирует очень хорошие показатели", - сказал президент, открывая совещание по вопросам развития строительства. "Достаточно сказать, что жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России - 102,7 млн кв. м. Это здорово! Просто очень хороший показатель!" - отметил глава государства.

Говоря об основных направлениях работы, он перечислил инфраструктурные объекты, благоустройство и жилье. В целом же, по словам Путина, по предварительной оценке, строительный комплекс дает порядка 5% ВВП в общую "копилку" развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом - это почти 13%. "Это, конечно, такой серьезный, очень мощный комплекс, во многом определяет устойчивость всей экономики. Имею в виду, что у вас очень много "смежников", здесь и область строительных материалов, и металлургическая промышленность, и транспорт загружается - чего только нет, что только со стройкой не связано. Поэтому она чрезвычайно важна", - заметил президент.

Обращаясь к участникам совещания, Путин пояснил, что несколько дней назад встречался с представителями промышленности, чтобы откровенно поговорить о проблемах отрасли. Он заметил, что счел формат живого разговора полезным и продуктивным, поэтому решил продолжать встречаться "с людьми, которые непосредственно на земле работают и могут оценить, что происходит в их отрасли, дать какие-то рекомендации, сформулировать пожелания". "В этой связи возникло желание продолжить эту практику и встретиться с представителями строительной отрасли", - уточнил глава государства. Путин также напомнил, что 13 августа - День строителя. "Поздравляю вас и всех сотрудников строительной отрасли", - обратился он к собравшимся в Представительском кабинете Кремля.