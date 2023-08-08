Путин потребовал не затягивать с развитием малоэтажного деревянного домостроения в России

Президент напомнил, что ранее поручал до 1 июля сделать более доступным деревянное домостроение и внести в законодательство соответствующие изменения

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Работу по повышению доступности деревянного домостроения в стране пора завершать, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли.

Глава государства напомнил, что ранее поручал до 1 июля 2023 года сделать более доступным деревянное домостроение и внести в законодательство соответствующие изменения. "Это, к сожалению, не сделано", - заметил он. "Прошу <...> завершить эту работу", - добавил президент.

"Мы конструктивную часть всю завершили", - заверил Путина министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, обратив внимание на то, что сейчас в России проводят экспертизу строительства девятиэтажных деревянных домов, идет согласование по линии пожарной службы. "Я видел, даже речь идет о том, чтобы строить двенадцатиэтажные деревянные дома. Честно говоря, даже не представляю, как это возможно", - удивился президент. "Надо завершить это [работы по развитию деревянного домостроения] как можно быстрее <...>. Не затягивайте", - призвал Путин участников совещания.