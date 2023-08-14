В России ввод жилья сократился на 1% по итогам семи месяцев

За это время в эксплуатацию ввели 60 млн кв. м жилья, сообщили в Росстате

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. По итогам семи месяцев 2023 года в РФ введено в эксплуатацию 60 млн кв. м жилья - на 1% меньше, чем за тот же период 2022 года, следует из материалов Росстата.

Согласно предварительным данным статслужбы, в июле в РФ были сданы почти 7,9 млн кв. м жилой недвижимости, что на 1,6% меньше, чем в июле 2022 года.

В общем объеме ввода жилья почти 59% в январе - июле россияне построили сами (ИЖС - индивидуальное жилищное строительство) - 35,3 млн кв. м, что на 7% меньше, чем в январе - июле 2022 года.

По итогам 2022 года в России ввели в эксплуатацию рекордные 102,7 млн кв. м жилья - на 11% больше относительно результата 2021 года.