В России запустили формат квартир в новостройках с сертификатами на мебель и технику

Девелоперская группа компаний "А101" сообщила, что сертификаты будут передаваться покупателям квартир после подписания акта приема-передачи

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "А101" запускает формат квартир в новостройках с бесплатными сертификатами до 2 млн рублей на технику и мебель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе девелопера.

"Это полностью готовое к проживанию жилье, с отделкой, меблировкой и бытовой техникой. Вместо фиксированного набора мебели покупатели получат сертификаты сети гипермаркетов Hoff и М.Видео на сумму до 2 млн рублей в Москве и до 1,6 млн рублей в Ленобласти", - говорится в сообщении.

Сертификаты будут передаваться покупателям квартир после подписания акта приема-передачи. Предельный лимит зависит от площади квартиры. Так, в Москве для покупателей однокомнатных квартир он составит 1 млн рублей, четырехкомнатных - 2 млн рублей. Новоселы могут выбрать не только мебель и бытовую технику, но и телевизоры, компьютеры, смартфоны, устройства для умной квартиры, акустические системы.

Новелла позволит сэкономить время переезда в новую квартиру фактически до двух недель, рассказал ТАСС руководитель направления разработки продукта ГК "А101" Павел Брызгалов. "Поскольку сейчас большинство квартир покупается для собственного проживания, скорость переезда является значительным фактором выбора проекта. Поэтому доля квартир с отделкой в нашей структуре продаж сегодня приближается к 50%", - отметил он.

"А101" - инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших девелоперов Москвы. В настоящее время портфель текущих проектов группы составляет порядка 1,5 млн кв. м в рамках комплексного развития новых территорий столицы. В 2022 году ГК "А101" ввела в эксплуатацию более 827 тыс. кв. м недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021 года.