На проспекте Андропова в Москве построят жилкомплекс с общественной зоной на крыше

Общая площадь здания составит около 17 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс с медицинским центром и общественной зоной на крыше планируется построить в Даниловском районе Москвы на проспекте Андропова. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Согласован проект жилого комплекса, состоящего из девятнадцатиэтажного жилого здания со стилобатной частью, в которой разместится медицинский центр с косметологическим кабинетом, а также поликлиника на 300 посещений в смену. Здание общей площадью порядка 17 тыс. кв. м построят на проспекте Андропова", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

В подземном уровне предусмотрен паркинг на 47 машино-мест.

Как добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, здание будет иметь интересное и выразительное оформление. "Для отделки фасадов используют матовый стеклофибробетон и металлические кассеты светлого цвета. Верхнюю часть комплекса оформят широкими арочными проемами. На кровле стилобата будет размещаться общественная зона", - пояснил спикер.

Входные группы жилой части будут оформлены в виде просторных лобби c колясочными. А в медучреждении обустроят вестибюли, посты охраны, гардеробы для посетителей, а также регистратуры, кассы, помещения для оформления больничных листов и справочные. Предусмотрены рабочие места для терапевтов, педиатров, эндокринолога, логопеда и так далее.

Проект жилого комплекса разработан ООО "Эталонпроект".