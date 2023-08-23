В Москве в Лосиноостровском районе появится дом в рамках программы реновации

Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Жилой дом по программе реновации на 161 квартиру построят на Изумрудной улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Лосиноостровском по адресу: Изумрудная улица, з/у 44.2 построят жилой дома для переселения по программе реновации на 161 квартиру. В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - приводятся слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что новостройка будет односекционной. Фасады облицуют керамогранитными плитами в светло-бежевой цветовой гамме. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новом доме будет 161 квартира: 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. "Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первый этаж сделают нежилыми, здесь разместятся объекты инфраструктуры, помещения офисов и технические помещения для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", - добавили в пресс-службе.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе обустроят детскую игровую площадку с современными качелями и горками, а также новые тренажеры, турники и брусья.