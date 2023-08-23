В Даниловском районе Москвы появится дата-центр на 140 серверов

В этом проекте застройщик бизнес-пространства TALLER планирует создать несколько тысяч рабочих мест

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Дата-центр с высоким уровнем надежности на 140 серверных стоек появится на территории формируемого бизнес-пространства в Даниловском районе Москвы, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Дата-центр мощностью в 1 МВт будет рассчитан на 140 серверных стоек и будет иметь высокий уровень надежности. Он будет интегрирован в состав бизнес-центра, что повышает безопасность линии связи для резидентов. Арендаторы смогут воспользоваться услугами дата-центра, а не строить собственную серверную комнату для своей IT-инфраструктуры", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Арендаторы смогут получить место для размещения IT-оборудования, где оно будет подключено к высокоскоростным каналам связи. Оператор обеспечит круглосуточную поддержку и доступ к оборудованию, помощь с переездом и монтажом, а также возможность использования различных облачных сервисов для работы с информацией. В этом проекте застройщик бизнес-пространства TALLER планирует создать несколько тысяч рабочих мест. В настоящее время завершены монолитные работы, продолжаются кровельные работы. Параллельно строители производят кладку внутренних стен. В ближайшее время начнется устройство светопрозрачных конструкций.

Как отметили в пресс-службе, высокая доступность интернета, недорогая мобильная связь, удобные сервисы - все это избавляет горожан от лишнего труда и затрат, повышает повседневный комфорт и возможности для саморазвития, делает доступ к ресурсам равным.