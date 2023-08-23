В Москве оформили более 43 тыс. цифровых паспортов объектов строительства

С помощью цифровых паспортов ведется постоянный мониторинг реализации плана-графика ввода в эксплуатацию 1 тыс. внебюджетных объектов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Свыше 43 тыс. цифровых паспортов объектов капитального строительства оформили в столице за 1,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.

"Одним из ключевых проектов цифровой трансформации строительной отрасли в Москве является создание цифровой площадки взаимодействия участников строительства. В начале 2022 года в промышленную эксплуатацию был веден один из ее компонентов - цифровые паспорта проектов строительства и входящих в их состав объектов капитального строительства. На сегодняшний день уже сформировано более 43 тыс. цифровых паспортов, сведения из которых были использованы при проведении в этом году более сотни закупок на проектирование и строительство различных объектов", - значится в сообщении.

Кроме того, с помощью цифровых паспортов ведется постоянный мониторинг реализации плана-графика ввода в эксплуатацию 1 тыс. внебюджетных объектов. "Цифровой паспорт - электронный документ, содержащий полную и достоверную информацию об объекте капитального строительства (ОКС), этапах строительных работ и реконструкции. Цифровой паспорт включает в себя все сведения, данные и материалы о проекте строительства и входящих в его состав ОКС, начиная с этапов проектирования и строительства и до вовлечения объектов в хозяйственный и налоговый обороты", - добавили в департаменте.

Также в пресс-службе отметили, что данный инструмент позволит участникам строительства сократить время заполнения различных заявлений за счет автоматического подтягивания сведений из цифровых паспортов, получать онлайн-доступ к информации о проектах строительства и входящих в их состав ОКС. При формировании цифрового паспорта каждому проекту строительства и входящим в его состав объектам капитального строительства присваивается свой уникальный идентификационный номер (УИН).

"Сейчас УИН уже используется в таких процессах и услугах, как: проведение закупочных процедур на проектирование и строительство объектов городского заказа; формирование титульных списков Адресной инвестиционной программы; подача уведомления о проведении земляных работ, установке временных ограждений и объектов. В ближайшее время будет запущена еще одна услуга с использованием цифровых паспортов - "Направление извещения о начале строительно-монтажных работ", - заключили в пресс-службе.