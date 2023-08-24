Девелопер "Инград" построит жилой квартал бизнес-класса на севере Москвы

Ввод первых домов планируется в 2027 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" построит жилой квартал бизнес-класса в Войковском районе на севере Москвы. Ввод первых домов планируется в 2027 году, сообщили в пресс-службе девелопера.

"Группа получила разрешение на строительство нового жилого квартала бизнес-класса Injoy в рамках комплексного развития территории на улице Адмирала Макарова. Ввод в эксплуатацию первых жилых домов запланирован на 2027 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже приступила к реализации проекта, сейчас идет подготовка площадки к началу строительно-монтажных работ. Первый этап включает в себя строительство около 136 тыс. кв. м недвижимости. Проектом предусмотрено 10 секций переменной этажности на 1 506 квартир. Кроме того, в рамках проекта планируется построить детский сад на 325 мест, школу на 750 учеников, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Архитектура квартала сочетает в себе фасады с применением природных цветов и различных видов облицовки.

"Удобное местоположение жилого квартала дает возможность быстро добраться в любой район столицы. Особое внимание уделено благоустройству и озеленению территории", - цитируется в материалах коммерческий директор ГК "Инград" Александр Медведев.

В частности, концепция квартала предусматривает создание прогулочного бульвара, который пройдет через всю его территорию, дворов без машин с детскими площадками для разных возрастных категорий, зон для занятий спортом, площадок для выгула домашних животных и др.

"Инград" специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Группа компаний, согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 573,3 тыс. кв. м жилья, являясь 24-м в России девелопером по текущему объему строительства.