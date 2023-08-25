Дом по реновации в Косино-Ухтомском районе Москвы выполнят в натуральной гамме

На первых этажах разместят вестибюль, лифтовой холл, кладовую для хранения уборочного инвентаря, технические пространства и почтовые ящики

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Дом для участников программы реновации площадью порядка 19 тыс. кв. м планируют построить в районе Косино-Ухтомский. Для отделки используют керамогранитные плиты коричневого, светло-серого и графитового цвета, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Москомархитектура согласовала проект современного жилого комплекса на улице Оренбургская, земельный участок 26. В качестве отделочных материалов выбраны долговечные и качественные материалы, а цветовая палитра нейтральных оттенков позволит вписать дом в окружающую застройку", - сказал Кузнецов, что слова приводит пресс-служба комитета.

Как добавили в Москомархитектуре, первые этажи дома сделают нежилыми. Здесь разместят вестибюль, лифтовой холл, кладовая для хранения уборочного инвентаря, технические пространства и почтовые ящики. В подземном уровне запроектирован паркинг.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5,2 тыс. домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.