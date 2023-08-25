В Москве число записавшихся на осмотр квартир участников реновации выросло в 10 раз

Услуга доступна на портале mos.ru каждому участнику программы реновации

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Количество участников программы реновации, которые записались на осмотр квартир, выросло в Москве в 10 раз в этом году, число заявок составило более 1,4 тыс. Об этом сообщили в пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в помощь переезжающим по программе реновации был запущен суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Одной из удобных опций, которая доступна жителям, чей переезд уже стартовал, является возможность дистанционно записаться на осмотр новой квартиры. Популярность данной услуги растет, с начала этого года количество семей, записавшихся на осмотр квартиры по реновации онлайн, выросло в 10 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив более 1,4 тыс. заявок против 139 в 2022 году", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводит пресс-служба, услуга "Запись на осмотр предложенной квартиры" появилась в октябре 2021 года и стала одной из самых востребованных. С момента запуска ей воспользовались почти 1,7 тыс. раз.

Услуга доступна на портале mos.ru каждому участнику программы реновации, у которого есть полная учетная запись и который получил уведомление с предложением новой квартиры в личном кабинете на портале mos.ru, по электронной почте или в приложении "Госуслуги Москвы".

"Всего новоселам доступно шесть услуг в рамках суперсервиса, а также персональная инструкция с пошаговым описанием всех этапов переезда. Пользователи могут дистанционно заявить о необходимости устранения строительных дефектов, записаться на прием к нотариусу, а также получать регулярные сообщения обо всех этапах переселения. За время работы проекта жителям было отправлено более 800 тыс. электронных уведомлений. Кроме записи на осмотр квартиры, чаще всего жители пользовались онлайн-загрузкой документов - более 1,7 тыс. раз - и помощью грузчиков при переезде - 730 раз", - добавили в департаменте информационных технологий города.