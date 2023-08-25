Девелопер INGRAD с 2017 года передал Москве 10 га земли для программы реновации

В настоящий момент компания совместно с городом реализует проект комплексного развития территории бывшей промзоны "Братцево"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Застройщик "Инград" одним из первых присоединился к московской программе реновации, передав городу с 2017 года для реализации программы реновации около 10 гектаров земли в рамках своих девелоперских проектов, сообщил генеральный директор группы компаний "Инград" Сергей Качура, выступая на Московском урбанистическом форуме.

"Группа компаний "Инград" одной из первых присоединилась к программе реновации. На сегодняшний день "Инград" передал городу для реализации программы реновации около 10 гектаров земли в рамках своих девелоперских проектов. На этих участках, по предварительным оценкам, появится более 120 тыс. кв. м жилой недвижимости для переселения москвичей по реновации", - сказал он в ходе панельной дискуссии.

По информации гендиректора девелопера, компания, как социально ответственный застройщик, понимала потребности города в стартовых участках для реализации программы. Поэтому с 2017 года в рамках собственных девелоперских проектов "Инград" начал готовить и передавать часть земли под квартальную застройку в Московский фонд реновации. За это время "Инград" передал городу участки для программы реновации по соседству со своими кварталами - "КутузовGRAD II" на западе города, "Преображение" на востоке, TopHILLS на юге, а также в рамках нового ЖК INJOY в Войковском районе на севере Москвы.

В настоящий момент компания совместно с городом реализует проект комплексного развития территории бывшей промзоны "Братцево". "На улице Адмирала Макарова, на месте устаревших складских помещений, появится современный жилой квартал INJOY и вся необходимая инфраструктура, отвечающая столичным стандартам. Здесь также есть потребность в расселении ветхого жилья, поэтому компания передала городу участок площадью 5 га для строительства домов по программе реновации", - отметил Качура.

По мнению топ-менеджера, такое сотрудничество с городом взаимовыгодно, поскольку позволяет развивать территории совместными усилиями. "Помимо многоквартирных домов мы стараемся строить необходимую социальную, спортивную и коммерческую инфраструктуру, в том числе с учетом объема реновации. Перед передачей стартовых участков мы предварительно полностью очищаем их, чтобы город мог сразу приступить к проектированию", - уточнил он.

В свою очередь, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что программе реновации в столице 1 августа 2023 года исполнилось шесть лет. По его словам, сейчас она вошла в активную фазу реализации. "129 тыс. жителей, проживающих в 802 старых домах, получили новые квартиры. Большая часть из которых, а это свыше 105 тыс. человек, уже отпраздновали новоселье", - заявил Лёвкин.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.