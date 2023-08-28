28 августа, 06:43

В Зеленограде отменили строительство торгово-бытового объекта из-за неосвоения участка

Планируется, что участок снова выставят на торги

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Строительство торгово-бытового объекта отменили в Зеленограде, так как инвестор не реализовал проект. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил прекращение реализации инвестпроекта по строительству торгово-бытового объекта по адресу: г. Зеленоград, пос. Малино, пересечение улиц Малинская и Школьная (ЗелАО)", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

На земельном участке площадью около 0,34 га инвестор ООО "НБК" планировал построить торгово-бытовой объект общей площадью 1510 кв. м. Однако компания не реализовала проект: разрешение на строительство не выдавалось, освоение участка не начато. По соглашению сторон принято решение расторгнуть договор аренды.

Планируется, что участок снова будет выставлен на торги, добавила председатель. 

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