В Москве ликвидировали незаконную газовую заправку

Земельный участок, на котором незаконно разместили автозаправочную станцию, расположен в районе Западное Дегунино

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Незаконную газовую автозаправочную станцию ликвидировали в районе Западное Дегунино, об этом сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"Земельный участок предоставлен организации в аренду для эксплуатации стационарной автозаправочной станции с комплексом сервисных услуг. Договором установлен запрет на возведение временных и капитальных строений и сооружений. Однако пользователь территории организовал пункт газовой заправочной станции. Без разрешительной документации он установил газонакопительный резервуар из металлических конструкций и временное сооружение для сотрудников заправки", - привели в тексте слова начальника контрольного ведомства Ивана Боброва.

В материале поясняется, что земельный участок, на котором была незаконно размещена автозаправочная станция, расположен в районе Западное Дегунино на внутренней стороне 78 км МКАД.

"Автозаправочные станции - особые производственные объекты, которые требуют соблюдения норм и правил, установленных законодательством. Самовольное, несогласованное их размещение создает потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан", - добавил Бобров.