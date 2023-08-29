Годовой план по сносу старых домов в Москве выполнили на 50%

За этот год уже демонтировано 127 зданий

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Почти 130 старых домов демонтировано в рамках программы реновации с начала года на территории столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"При годовом плане сноса в 250 старых домов, за 8 месяцев текущего года уже демонтировано 127 зданий. Таким образом, годовой план выполнен наполовину", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заместитель мэра отметил, что в прошлом году за аналогичный период было снесено 40 домов.

"Объемы сносимого жилья возрастают с каждым годом. За текущий год нам удалось увеличить коэффициент по сносу в два раза. На месте сноса возводятся новостройки и объекты социальной инфраструктуры. С начала реализации программы демонтировано 260 старых зданий", - добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего же в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5 175 домов. Для ее реализации подобраны 592 стартовые площадки.