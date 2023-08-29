В ВТБ спрогнозировали рост спроса на льготную ипотеку к концу года на четверть

Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин считает, что интерес заемщиков к стандартным программам ипотеки с большой долей вероятности будет снижаться

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Доля льготных программ в общем объеме выдач ипотечных кредитов в России к концу 2023 года может достигнуть 60% и более чем на четверть превысить показатель на начало года. Такой прогноз дал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"До конца года господдержка может нарастить еще порядка 10 п.п. и занять 60% в общем объеме выдач, что более чем на четверть превысит значение на начало года (45%)", - приводит его слова пресс-служба.

На фоне повышения ставок по рыночным программам ипотеки интерес будет смещаться в сторону программ с господдержкой, которые позволяют сохранить кредитную нагрузку на минимальном уровне, считают в ВТБ. При этом интерес заемщиков к стандартным программам, по которым в основном приобретается вторичное жилье, с большой долей вероятности будет охлаждаться, прогнозируют в банке. "Этому способствуют и рост цен на "вторичку", и дополнительные меры Банка России по регулированию рынка", - полагают в ВТБ.

Как сообщалось, Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых.

После повышения ставки ЦБ РФ обычно следует рост ипотечных ставок, это связано с финансовой моделью самого кредитования. По ключевой ставке ЦБ выдает кредит коммерческому банку, соответственно, с ее ростом банки платят больше своему кредитору, и чтобы не терять прибыль, увеличивают ставку и для заемщиков.