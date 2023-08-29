В Москве новостройку по программе реновации на улице Яблочкова введут в 2025 году

В доме 182 квартиры общей площадью 10,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дом для переселения участников программы реновации возводят на северо-востоке столицы по адресу: улица Яблочкова, земельный участок 26А. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас на объекте идет монтаж монолитных конструкций 9 этажа, ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок. Мы планируем сдать новостройку в эксплуатацию в 2025 году", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Новостройка - односекционная, дом возводится по индивидуальному проекту. При проектировании жилого здания учитывались особенности уже существующей застройки. В доме 182 квартиры общей площадью 10,5 тыс. кв. м. Для маломобильных групп населения проектом предусмотрено две адаптированные квартиры.

"Конструктивное решение жилого дома - монолит. При внешней отделке здания применяется система вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки. На фасадах установлены короба под кондиционеры. На первом этаже располагаются нежилые помещения, среди них: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного с санитарным узлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения", - добавили в департаменте.

Дом оборудован мусоропроводом, мусоросборные камеры расположены на первом этаже. Квартиры жильцов расположены со второго этажа дома. Во всех квартирах остекленные лоджии. Также дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.