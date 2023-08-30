На севере Москвы построят 14 объектов образования в рамках КРТ

Благодаря возведению общественно-деловой недвижимости и современных производственных объектов появится свыше 41 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. На севере Москвы в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют построить 14 объектов образования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"На севере города инвесторы реализуют девять проектов комплексного развития территорий, в рамках четырех из которых предусматривается возведение семи школ для 3,7 тыс. учеников и столько же детских садов для более чем 1,6 тыс. воспитанников. Объекты образования появятся в Коптеве, Западном Дегунине, а также в Войковском и Головинском районах", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по программе комплексного развития территорий создаются новые городские кварталы со сбалансированной застройкой. Проекты учитывают строительство жилья, деловых, производственных объектов, социальной инфраструктуры. Всего инвесторы возведут в Северном административном округе более 1,6 млн кв. м общественно-деловой и промышленной недвижимости. Помимо школ и детских садов там планируется построить шесть высокотехнологичных производств, две школы искусств, три медицинских учреждения, шесть спортивных комплексов, а также магазины, рестораны, кафе и другие объекты.

Отмечается, что всего инвесторы вложат в реализацию девяти проектов на севере столицы свыше 347 млрд рублей. Благодаря возведению общественно-деловой недвижимости и современных производственных объектов на территории округа появится свыше 41 тыс. рабочих мест.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,5 тыс. га.