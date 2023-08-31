Капитальный ремонт домов-памятников можно будет проводить с 1 сентября

Нововведение позволит сохранить памятники и при этом улучшить условия жизни более 1 млн человек, которые живут в таких домах, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правила проведения капитального ремонта в домах, признанных объектами культурного наследия, вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Ранее ремонт в таких домах проводить не разрешалось, сообщается на сайте правительства РФ.

"Нововведение позволит сохранить памятники и при этом улучшить условия жизни более 1 млн человек, которые живут в таких домах", - процитировали в сообщении вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Также с 1 сентября в силу вступят критерии отнесения объектов к категории вспомогательных, что упростит и ускорит их строительство. Вспомогательными строениями смогут считаться бани, навесы, колодцы и другие хозяйственные постройки, склады и непроизводственные объекты площадью до 1,5 тыс. кв. м.

Еще одним сентябрьским нововведением станут требования к архитектурно-градостроительному облику зданий и порядок его согласования, которые позволят сохранить исторический облик городов.

Помимо этого, с 1 сентября начнет формироваться цифровой реестр документов, необходимых при строительстве на базе информационной системы "Стройкомплекс.РФ", что позволит "оперативно корректировать данные об актуальных процедурах в строительстве и моделировать клиентский путь застройщика применительно к конкретному проекту", по словам Хуснуллина.

Также с первого дня осени при завершении возведения долгостроев будет разрешено не учитывать ограничения на землю, возникшие в период строительства. Это сократит срок ввода проблемного объекта в эксплуатацию на полгода, отмечается в сообщении. С 1 сентября вступит в силу и аттестация физических лиц на право проведения строительного контроля в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях ради повышения уровня безопасности строящихся объектов там.