В Зюзино новые квартиры по реновации получили около 2,5 тыс. человек

Их переселили из 13 старых домов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. человек уже получили новые квартиры в Зюзино по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В конце августа специалисты департамента городского имущества направили письма с предложениями равнозначных квартир 136 москвичам, проживающим по адресу: улица Перекопская, дом 6. Семьи уже приступили к осмотру жилья в новостройке. Ранее в районе Зюзино правообладателями новых квартир стали около 2,5 тыс. человек, переселяющихся из 13 старых домов", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Вместе с предложениями квартир жители старых домов получили брошюры "Электронные помощники при переезде в новую квартиру", в которых отражены семь шагов по переселению и QR-ссылки на электронные сервисы на портале mos.ru, в том числе "Запись на осмотр", "Загрузка документов", "Запись на подписание договора" и другие.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, в районе Зюзино в рамках программы реновации жилищного фонда подлежат расселению 182 жилых дома, в указанных домах проживает 47,6 тыс. жителей. Первый этап программы, который завершится в конце 2024 года, в районе уже выполнен на 70%, отметил Левкин.

"В целях организации "волнового" переселения жителей по программе реновации в районе Зюзино подобрано 14 стартовых площадок. Всего для строительства новых домов по программе реновации подобраны уже 592 стартовые площадки общей мощностью порядка 9,6 млн кв. м", - напомнили в пресс-службе.