Эксперты прогнозируют рост спроса на IT-ипотеку в России

По мнению специалистов, ее адресный характер сохранится

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Отмена обязательного минимального уровня зарплаты для получателя IT-ипотеки сделает эту программу более доступной для молодых специалистов, но не отразится существенно на объемах ее выдачи или доле в портфеле жилищных кредитов в РФ. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне подписал постановление, которое позволяет IT-специалистам получить ипотеку по программе с государственной поддержкой для этой сферы без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Ранее порог ежемесячного дохода для такой ипотеки составлял 120 тыс. рублей в городах-миллионниках и 70 тыс. рублей в месяц - в других населенных пунктах.

"Смягчение условий повысит доступность программы именно для молодых специалистов и простимулирует спрос на нее. Предыдущее изменение ее условий уже доказало свою эффективность: с января ежемесячная выдача кредитов росла двукратными темпами. С марта по программе выдается более 2 тыс. таких кредитов в месяц, ежемесячная выдача продолжает расти и уже приблизилась к 3 тыс. кредитов", - рассказал ТАСС директор подразделения ДОМ.РФ "Государственные программы в жилищной сфере" Виталий Насонов.

Между тем, руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов считает, что отмена заработного ценза не приведет к существенному росту объемов выдачи "IT-ипотеки", потому что когорта специалистов, которая раньше не могла взять из-за низкого дохода специализированную ипотеку, - весьма инертная к жилищным кредитам аудитория. "В основном, это сотрудники, находящиеся в том возрасте и семейном положении, когда о взятии ипотечного кредита еще не принято задумываться", - объяснил он.

Главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко указал на другой фактор, который может сдержать рост выдачи "IT-ипотеки" после отмены порога дохода. "Доля программы среди льготных программ не изменится. Основная причина - в профессиональных ограничениях. Льгота работает, пока человек в профессии, в формальной профессии. Много айтишников "по сути" не являются айтишниками по формальным признакам. Проще получить семейную и льготную ипотеку: чуть дороже, но больше свободы", - сказал он ТАСС.

Адресный характер

По данным ДОМ.РФ, на "IT-ипотеку" приходится только около 6% всей выдачи по льготным программам в РФ. Она изначально задумывалась как адресная, а не массовая. Гордейко согласился, что базовая ипотечная госпрограмма сейчас - "Семейная", а все остальные являются опциями вокруг нее. Таким образом, отмена зарплатного ценза вряд ли значительно изменит структуру выдач по программам с господдержкой, считают эксперты, и "рост доли выдаваемых по "IT-ипотеке" кредитов в общей структуре ипотечного кредитования будет завесить от спроса на другие, более массовые, программы", добавил Насонов. Так, по материалам ЦБ РФ, в июне 2023 года лидером по выдаче субсидированной ипотеки стала "Семейная" - она заняла почти половину в структуре выдач (149,8 млрд рублей).

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, - "IT-ипотека" была запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина в мае 2022 года. Ставка по ней составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей городов-миллионников - 18 млн рублей, для остальных - 9 млн рублей, первоначальный взнос - от 15%.

С мая по август 2022 года по программе было выдано 3 тыс. кредитов на сумму 27,6 млрд рублей, рассказал Насонов. За тот же период 2023 года было выдано почти в четыре раза больше кредитов - 11,7 тыс. договоров на сумму 104,3 млрд рублей (в 3,8 раза больше). Всего в 2023 году за январь - август по "IT-ипотеке" было предоставлено 17,8 тыс. кредитов на 156 млрд рублей, заключили в ДОМ.РФ.