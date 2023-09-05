Свыше 200 тыс. россиян запретили сделки с недвижимостью без личного участия в I полугодии

По мнению главы Росреестра Олега Скуфинского, эта мера позволяет дополнительно защитить имущественные права граждан и жилье от мошенников

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 206,5 тыс. россиян оформили в I полугодии 2023 года запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника, сообщила пресс-служба Росреестра.

"В I полугодии 2023 года более 206,5 тыс. россиян оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По мнению главы Росреестра Олега Скуфинского, эта мера позволяет дополнительно защитить имущественные права граждан и жилье от мошенников. "Таким образом, никто не сможет продать недвижимость без личного присутствия законного владельца, даже если представлены все необходимые для проведения сделки документы", - приводит пресс-служба его комментарий.

По данным ведомства, при том, что услуга уже полгода доступна на портале "Госуслуги", основное количество обращений граждане пишут в МФЦ или заполняют специальную форму заявления непосредственно в Росреестре. Доля электронных заявлений составляет порядка 15%, или 30,6 тыс. "После рассмотрения соответствующего заявления в ЕГРН появится отметка о том, что без собственника невозможно зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта. Эту запретительную метку можно установить в личном кабинете. Запись в ЕГРН появится в течение пяти рабочих дней, и вам придет уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен ранее", - добавил Скуфинский.

По данным Росреестра, лидерами стали жители Центрального федерального округа - более 97,4 тыс. обращений на запрет сделок с недвижимостью без своего присутствия. Из них порядка 11,8 тыс. поданы в электронном виде. Оба показателя максимальные по стране и практически полностью были обеспечены Москвой. На столицу пришлось свыше 76,2 тыс. заявлений (10,6 тыс. - электронные).

Подобной защитой от потенциальных мошенников воспользовались 29,3 тыс. жителей Приволжского федерального округа. Из них онлайн было предоставлено 3,7 тыс. обращений. В этом федеральном округе рекордсменом стал Башкортостан, где в общей сложности было направленно 6,8 тыс. запрещающих заявлений. Практически такой же популярностью услуга пользуется у жителей Северо-Западного федерального округа - 26,8 тыс. обращений, из них 5,9 тыс. - электронные. Основной спрос на такую альтернативную страховку от мошенников пришелся на Санкт-Петербург - 23,2 тыс. Четверть из них (5,7 тыс.) поступили онлайн.