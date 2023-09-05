Девелопер "Самолет" возведет в районе Раменки дома-"скалы" с террасами

Строительно-монтажные работы начнутся до конца 2023 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Жилой комплекс с силуэтами домов, напоминающими обрывистые скалы, планируется построить рядом с природным заказником "Долина реки Сетунь" за счет средств инвестора. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Эффект обрывистых скал в архитектуре жилого комплекса будет создан за счет переменной высотности корпусов с перепадами от 10 до 40 этажей. В первую очередь строительства входят три корпуса, каждый из которых представляет собой две башни по 40 и 32 этажа, объединенные между собой горизонтальными 10 и 12-этажными секциями", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Башни высотой до 150 метров с верхней частью в форме ассиметричной трапеции напоминают не только горы, но также являются отсылкой к классическим небоскребам нью-йоркской школы в стиле ар-деко, рассказал руководитель управления развития продукта и аналитики группы "Самолет" Леон Пряжников. "Одновременно с этим современный дух проекта подчеркивается ассиметричностью ступенчатых форм и функциональностью "ступеней" - они формируют террасы на верхних этажах, на которых жители смогут обустроить зеленую лаунж-зону", - цитирует его пресс-служба. Строительно-монтажные работы начнутся до конца 2023 года, сообщили ТАСС в компании.

Шесть корпусов по проекту бюро APEX будут построены в Раменках на улице Фонченко, влд. 19 на территории 7 га. В домах первой очереди запроектировано 1890 квартир общей площадью 119,5 тыс. кв. м, во второй очереди планируется 558 квартир суммарной площадью 49,4 тыс. кв. м. По территории жилого комплекса проложат пешеходный бульвар, также создадут пешеходный мост с игровой зоной, расположенной прямо под ним. В общественных пространствах разместятся три амфитеатра, дворы будут закрыты от проезда машин. В состав инфраструктуры войдут торговые галереи, кафе, офисы, фитнес, культурные заведения. Кроме того, девелопер планирует построить образовательное учреждение на 550 мест, совмещающее в себе школу и детский сад.

Группа "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает второе место в России по объемам текущего строительства (3,4 млн кв. м, согласно данным единого ресурса застройщиков).