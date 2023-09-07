В Подмосковье за три года отремонтируют почти 5 тыс. многоквартирных домов

В части из них проведут работы на системе газоснабжения

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области в ближайшие три года планируют провести ремонт почти в 5 тыс. многоквартирных домов (МКД) на территории региона, в части из них будет отремонтирована система газоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В ближайшие три года - с 2023-2025 годы приведем в порядок еще около 4,8 тыс. многоквартирных домов, из них в 1,8 тыс. объектов отремонтируем систему газоснабжения. Уже в этом году заменим 469 лифтов в 168 МКД, кровлю - в 174 домах. Обновим 137 фасадов, а там, где это необходимо, и фундамент. Также обустроим колясочные зоны. Таким образом, улучшим качество жизни и создадим комфорт для 166 тыс. жителей Подмосковья. Кроме того, с 1 сентября в программу по упрощенной системе включаем объекты культурного наследия, если в ходе работ не меняется их облик и планировка. 21 здание приведем в порядок до конца 2025 года. Сейчас ремонтируют 11 из них", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что в прошлом году в Подмосковье капитально отремонтировали более 3,5 тыс. многоквартирных домов. В некоторых домах привели в порядок кровлю, инженерные системы, фасады и лифты.

"У нас в Подмосковье самая большая в стране программа капремонта - и по количеству домов, и по объемам реализации. С 2014 года из 44 тыс. МКД мы отремонтировали свыше 16,5 тыс. Перемены к лучшему почувствовали более 3 млн человек. Отмечу, что мы стараемся решать задачу комплексно и синхронизировать этот процесс с благоустройством дворов и ремонтом подъездов, чтобы доставлять жителям меньше неудобств", - добавил губернатор.