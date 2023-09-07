С начала 2023 года в Подмосковье выдали более 26 тыс. льготных ипотечных кредитов

Пресс-служба Мособлдумы сообщила, что общий объем предоставленных средств составил более 150 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 26 тыс. ипотечных кредитов на льготных условиях по программам с господдержкой выдали заявителям в Московской области с начала 2023 года. Общий объем предоставленных средств оценивается более чем в 150 млрд рублей, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Льготные ипотечные программы пользуются популярностью в Московской области. Всего с начала года в Подмосковье было выдано более 26 тыс. льготных ипотечных кредитов. Общий объем предоставленных средств - более 150 млрд рублей", - привели в пресс-службе слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что жители Московской области могут воспользоваться такими федеральными программами, как семейная ипотека, льготная ипотека и ипотека для IT-специалистов.

"В Подмосковье также дополнительно действует программа социальной ипотеки для специалистов. В 2023 году по программе вручено 296 сертификатов", - добавил Брынцалов.