ВТБ с 15 сентября снижает ставку по ипотеке для учителей Дальнего Востока до 0,7%

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%, максимальная сумма кредита может достигать 6 млн рублей, а срок - 20 лет

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ с 15 сентября и до конца года при условии комплексного страхования снижает ставку по ипотеке для учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений в рамках программы "Дальневосточная ипотека". Об этом сообщил журналистам член правления ВТБ Святослав Островский в кулуарах VIII Восточного экономического форума во Владивостоке.

"В меняющихся экономических условиях задача банков быть не просто проводниками льготных госпрограмм, но и усиливать их собственными проектами и инициативами, - сказал он. - В рамках Года педагога и наставника в России, мы запускаем ипотеку под 0,7% для учителей [российского] Дальнего Востока, базовая ставка по программе составляет 2%. Ожидаем, что ее снижение станет для многих преподавателей и работников сферы образования дополнительным стимулом и возможностью улучшить свои жилищные условия. Этот проект - продолжение плодотворного сотрудничества ВТБ с учебными заведениями России".

По информации Островского, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%, максимальная сумма кредита может достигать 6 млн рублей, а срок - 20 лет. Льготное финансирование предоставляется при покупке жилья в многоквартирных домах и домах блокированной застройки. Остальные критерии соответствуют программе дальневосточной ипотеки. Клиенты могут приобрести объект на первичном рынке, а в сельских населенных пунктах, моногородах, а также на Чукотке и в Магаданской области получить средства можно и на вторичную недвижимость.

С момента старта программы "Дальневосточной ипотеки" ВТБ выдал в регионе более 10 тыс. кредитов на сумму свыше 45 млрд рублей, из которых 7,4 млрд рублей - в январе-августе 2023 года. Регионами-лидерами по объему ипотечных сделок в рамках программы с начала года стали Приморский край, Хабаровский край и Якутия.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.