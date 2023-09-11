ВТБ прогнозирует рекордные для российского рынка выдачи ипотеки в июле-сентябре

По итогам года они достигнут 6 трлн рублей, сообщил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Российский рынок проходит пик спроса на ипотеку в этом году, в июле-сентябре выдачи ипотечных кредитов, очевидно, станут рекордными для рынка, а по итогам года достигнут 6 трлн рублей, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"В нынешних условиях выдачи июля-сентября очевидно станут для рынка рекордными. По оценке ВТБ, на них придется более 30% всех потенциальных продаж этого года", - отметил Бабин.

По данным ВТБ, только на последней неделе августа количество сделок с недвижимостью выросло сразу на 40%, причем повышенная активность формировалась как на вторичном, так и первичном рынке.

По его словам, повышение ключевой ставки и меры регулятора по "охлаждению" рынка кредитования сместят традиционный пик спроса на ипотеку с четвертого квартала на третий.

"В октябре-декабре выдачи жилищных кредитов достигнут 1,2 трлн рублей, составив около 20% годового объема вместо привычных 30-35%. Однако повышенный спрос на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордный результат, который впервые в истории превысит 6 трлн рублей продаж", - сказал он.

В ВТБ отмечают, что повышенные ставки по базовым банковским программам сместят и структуру спроса. По оценке банка, в стандартных условиях доля сделок с новостройками занимает около 28%, но сейчас она будет увеличиваться. В первую очередь, из-за реализации льготных госпрограмм, ставки по которым остаются однозначными, во-вторых, из-за сокращения спреда между ценами на первичное и вторичное жилье, добавляют в кредитной организации. По данным ВТБ, с декабря 2022 года средний размер сделки купли-продажи с новостройками снизился на 3%, в то время как на вторичном рынке, наоборот, вырос на 13%.