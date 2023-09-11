В Москве выставят на торги участок под строительство спорткомплекса с бассейном

Договор аренды с инвестором заключат на пять лет и шесть месяцев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выставят на торги по аренде земельный участок площадью почти 0,5 га на востоке города для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Осенью на торги выставят земельный участок площадью около 0,47 га на улице Чечулина в районе Ивановское. Победитель аукциона сможет построить здесь физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью до 5,3 тыс. кв. м. Договор аренды с инвестором заключат на пять лет и шесть месяцев, за это время он должен будет построить объект и ввести его в эксплуатацию", - сказал министр правительства Москвы, глава департамента Максим Гаман.

Уточняется, что земельный участок расположен в непосредственной близости от плотной жилой застройки и автодороги. Рядом находится Измайловский лесопарк. Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале Москвы. Там же опубликованы документация и правила проведения аукционов.