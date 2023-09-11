Дальневосточную ипотеку планируется расширить на работников ОПК

Первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов предложил распространить действие программы на работников предприятий без ограничений по возрасту и семейному положению

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Действие программы "Дальневосточная ипотека" предлагается расширить на работников оборонно-промышленного комплекса, вне зависимости от их возраста и семейного статуса. Об этом сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на сессии "Дальний Восток будущего. Строить больше, комфортнее и красивее" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Коротко по проблематике: мне не нужно говорить о важности развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Дальнем Востоке. Как правило, привлекаются сотрудники на предприятия уже с большим опытом, они, как правило, уже старше 35 лет. Таких 61% от общего количества. Мы предлагаем распространить действие программы Дальневосточной ипотеки на работников предприятий ОПК в Дальневосточном федеральном округе без ограничений по возрасту и семейному положению", - сказал Гусейнов.

Льготная Дальневосточная ипотека была запущена в 2019 году. Программа позволяет получить ипотечный кредит на жилье в Дальневосточном федеральном округе по льготной ставке не более 2% годовых. С помощью нее граждане могут приобрести жилье в новостройках, а также квартиры на вторичном рынке, если они расположены на территории сельских населенных пунктов, в Магаданской области или Чукотском автономном округе или моногородах. Также по льготной ставке можно построить индивидуальный жилой дом.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.