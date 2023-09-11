В Москве по программе реновации проектируют и строят около 8 млн жилья

В городе в рамках программы проектируют 200 новостроек, где разместят жилье площадью 4,1 млн кв. м, а также возводят 221 дом площадью 3,7 млн. кв. м

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Проектирование 200 домов общей площадью 4,1 млн кв. м и строительство свыше 220 домов на 3,7 млн кв. м ведется в Москве в рамках программы реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала программы в столице построено 263 дома общей площадью 3,7 млн. кв. м. Из них передано под заселение 247 жилых домов. Благодаря таким темпам работ новые квартиры уже получили 107,3 тыс. жителей, еще около 26 тыс. переезжают или готовятся отметить новоселье", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что в городе в рамках программы проектируют 200 новостроек, где разместят жилье площадью 4,1 млн кв. м, а также возводят 221 дом площадью 3,7 млн. кв. м.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что одновременно ведется снос старых пятиэтажек. "На сегодняшний день уже демонтировали 270 домов. Это позволяет проводить переселение волновым способом, что значительно сокращает сроки получения нового жилья", - уточнил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего же в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5,1 тыс. домов.