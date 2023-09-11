Более 26 тыс. москвичей начали переезд по реновации с начала года

Жителям предоставлены квартиры с улучшенной отделкой в 29 новостройках, расположенных в 10 административных округах и в 21 районе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Свыше 26 тыс. жителей столицы приступили к переселению в новые дома по программе реновации жилищного фонда с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Показатели на первое полугодие достигнуты на 100% - 20,5 тыс. жителей приступили к переселению, еще около 6 тыс. человек приступили к переезду в июле и августе. Переселение ведется согласно утвержденному графику", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что жителям предоставлены квартиры с улучшенной отделкой в 29 новостройках, расположенных в 10 административных округах и в 21 районе.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что с начала реализации программы реновации к переезду приступили свыше 133 тыс. человек. Для этих целей в городе переданы под заселение 247 новостроек.

"107,3 тыс. москвичей уже завершили переезд в современные комфортные квартиры. Еще 25,9 тыс. жителей сейчас находятся в процессе переезда или оформления необходимых документов", - отметил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.