В Даниловском районе Москвы сдали в эксплуатацию дом для участников программы реновации

В новостройке расположены 100 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 85 трехкомнатных квартир

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новостройку на 311 квартир в Даниловском районе на юге столицы ввели в эксплуатацию в рамках реализации программы реновации, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Комитет оформил всю необходимую разрешительную документацию на ввод здания в эксплуатацию. В трехсекционном жилом доме переменной этажности общей площадью около 33 тыс. кв. м новоселам доступны 311 современных квартир. Благоустроенная придомовая территория включает в себя детскую игровую площадку, спортивную зону с уличными тренажерами, а также полноценные места для отдыха", - сказал Войстратенко, слова которого приводят в ведомстве.

Объекту присвоен почтовый адрес: Дубининская ул., д. 69А. Новый дом расположен в шаговой доступности от станций метро "Серпуховская", "Добрынинская", "Тульская", "Павелецкая" и "Шаболовская".

В новостройке расположены 100 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 85 трехкомнатных квартир. Внутренняя отделка всех помещений полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. "На первых этажах каждой секции находятся просторный вестибюль с комнатой для работы консьержа, отдельное помещение для колясок и лифтовые холлы для шести кабин грузоподъемностью 400 кг и 1 тыс. кг. Здесь же предусмотрены помещения под объекты коммерческой инфраструктуры, а также центр информирования населения. Для удобства автовладельцев есть охраняемая подземная автостоянка", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что при отделке фасада здания использованы навесные трехслойные стеновые панели, облицованные кирпичом. В тон наружных стен установлены металлические корзины под наружные блоки кондиционеров.

"В процессе всех этапов строительства инспекторы Комитета осуществили 11 выездных проверок. Специалисты центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества конструкций и применяемых материалов", - заключил председатель надзорного ведомства.

О программе

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.