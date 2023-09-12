На юго-востоке Москвы жители более чем 130 домов переедут по программе реновации

Они займут квартиры в 37 новостройках

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Жители более 130 старых домов приступили к переселению на юго-востоке Москвы в рамках программы по реновации, город предложил им современные квартиры в новостройках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"По программе реновации на юго-востоке столицы к переселению в 37 новостроек приступили жители 132 старых домов. Обладателями современных квартир в округе уже стали более 20,6 тыс. москвичей. Так, в районе Люблино ключи от нового жилья получили свыше 6,4 тыс. горожан, в районе Кузьминки - больше 4,5 тыс., в Рязанском - почти 2,9 тыс. москвичей. В Нижегородском и в Выхино-Жулебино - более 2,8 тыс. и свыше 2 тыс. человек соответственно", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

Отмечается, что в конце августа письма с предложениями равнозначных квартир направили еще более чем 750 горожанам, которые живут в двух районах ЮВАО - Рязанском и Лефортове. Сейчас москвичи осматривают варианты жилья.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что участники программы реновации могут воспользоваться услугами не только в Центрах информирования по переселению, но и в электронном виде через суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Это позволяет ускорить процесс переезда и оформления необходимой документации.

"На всех стадиях переезда жители в личных кабинетах на портале mos.ru, в смс-рассылке, по электронной почте и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" получают уведомления. В общей сложности направлено свыше 800 тыс. уведомлений", - добавил он.