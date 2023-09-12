Минстрой: первую ипотеку под 2% по ДДУ в новых регионах выдадут на днях

Замглавы ведомства Никита Стасишин добавил, что пока это касается только многоквартирного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Первый кредит на покупку жилья по договору долевого участия (ДДУ) по льготной ипотечной программе под 2% для новых регионов РФ будет выдана в ближайшие дни. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"В Мариуполе только запущены первые инвестиционные проекты в рамках механизма федерального закона 214-ФЗ. И в ближайшие дни произойдет выдача первой такой ипотеки. Заявок на нее много, но нужно было оформить все документы на землю и сформировать нормативную базу, чтобы это было классическое привлечение средств граждан с регистрацией в Росреестре - так, как работает вся остальная страна, без каких-либо переходных периодов", - сказал он.

Стасишин добавил, что пока это касается только многоквартирного жилья.