Выдачи ипотеки на новостройки в Сбере выросли в августе в 3,4 раза

В банке сообщили, что в результате доля таких займов в ипотечном портфеле достигла околорекордных значений

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество выданных Сбером в августе 2023 года ипотечных кредитов на жилье в новостройках выросло в 3,4 раза по сравнению с августом 2022 года и почти в 1,6 раза по отношению к июлю 2023 года - до 49 тыс. кредитов. В результате доля таких займов в ипотечном портфеле банка достигла околорекордных значений, сообщили в его пресс-службе.

"По данным "Домклик", в августе первичный рынок продолжал укрепляться: количество выдач увеличилось на 56,6%. В итоге доля новостроек в общей структуре выдач достигла 33,6%. Стоит отметить, что величина этого параметра близка к рекордному значению, которое наблюдалось в мае 2022 года - 33,8%", - говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

Так, в июле 2023 года доля ипотеки на новостройки в портфеле банка занимала 27,1%. За завершившийся месяц доля кредитов на первичное жилье больше всего выросла в Волгоградской области - на 13 п.п., в Республике Адыгея на 12,1 п. и в Республике Хакасия - на 12 п.п. В Москве этот показатель увеличился на 7,4 п.п., а в Санкт-Петербурге - на 7,9 п.п.

Рост доли ипотеки на новостройки в "Домклике" объяснили перетеканием спроса со вторичного рынка после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% и снижением ставок Сбера по льготным программам.