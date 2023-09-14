14 сентября, 07:10

В Центре Москвы демонтировали заброшенное строение

Общая площадь объекта составляла 70,4 кв. м

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бесхозная постройка демонтирована в Пресненском районе в Центральном административном округе Москвы, сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что складское строение находилось на участке с адресным ориентиром ул. Литвина-Седого, 10, стр. 6.

"Кирпичная постройка общей площадью 70,4 кв. м не эксплуатировалась, была в заброшенном состоянии и находилась в непосредственной близости к жилым многоквартирным домам. По решению правительства Москвы объект, не вовлеченный в хозяйственный оборот города, подлежал сносу. К демонтажу была привлечена инспекция", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров. 

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