Жители двух домов в столичном районе Нагатинский Затон получили квартиры по реновации

Всего в Нагатинском Затоне переданы под заселение по две новостройки на Судостроительной улице и на улице Речников

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 420 жителей двух домов в районе Нагатинский Затон в Москве получили квартиры по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В сжатые сроки все 422 человека, которые жили в двух старых домах по адресу: улица Речников, дом 18, корпус 1 и дом 20, корпус 1, заключили договоры на новые квартиры и почти полностью переехали. Переселение жителей из дома 22, корпуса 2 на той же улице также близится к завершению - многие уже оформили документы, остальные осматривают квартиры", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента Максима Гамана.

Он добавил, что с начала реализации программы реновации в Нагатинском Затоне правообладателями современных и комфортных квартир стали более 1,7 тыс. человек.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что всего в Нагатинском Затоне переданы под заселение по две новостройки на Судостроительной улице и на улице Речников. Еще один дом введен в эксплуатацию, на разной стадии проектирования и строительства находятся три объекта.

"Расселение коснулось восьми домов, из них два снесены, еще два полностью расселены. В целом же по программе предстоит расселить 54 старых дома. Новоселье справят более 13 тыс. жителей района", - цитирует пресс-служба Левкина.