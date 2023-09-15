Набиуллина сообщила о росте ипотечного кредитования ускоренными темпами

ЦБ обеспокоен вовлечением в ипотеку более рискованных групп клиентов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ипотечное кредитование в РФ растет ускоренными темпами, на 1 сентября рост составил около 30% в годовом выражении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Ипотека действительно у нас растет ускоренными темпами. Если брать в годовом выражении, то на 1 сентября это около 30% - темп роста ипотеки", - сказала она, отметив, что ускорение темпов происходит как за счет льготных программ, так и за счет вовлечения в ипотеку более рискованных групп клиентов.

По словам главы ЦБ, Банк обеспокоен вовлечением в ипотеку более рискованных групп клиентов. "Ускорение темпов происходит как за счет льготных программ, и мы видим - возрастает доля как раз льготных программ в целом ипотеки, а также, очень важно и нас беспокоит, - вовлечение в ипотеку более рискованных групп клиентов", - сказала глава ЦБ.

Так, за два года выдача ипотечных кредитов гражданам с долговой нагрузкой более 80% доходов выросла почти вдвое, отметила Набиуллина.

"Мы видим, что ипотека с низким первоначальным взносом до 20% - тоже ее объемы выросли, они большие, 63% сейчас", - добавила глава регулятора.