На западе Москвы вместо захламленных мест появились парковочные места

Специалисты контрольного ведомства обследовали земельный участок по адресу: улица Матросова, около владения 29 и зафиксировали нарушение при его использовании

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Захламленные места ликвидировали на западе Москвы, на освобожденной территории организовали парковочные места для автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там отметили, что на портал "Наш город" поступили обращения от жителей по поводу захламленной территории. Специалисты контрольного ведомства обследовали земельный участок по адресу: улица Матросова, около владения 29 и зафиксировали нарушение при его использовании.

"Жители принимают активное участие в борьбе с правонарушениями в имущественно-земельной сфере. На этот раз по их жалобам обследовали участок вблизи жилых домов. Территория площадью 50 кв. м была захламлена строительным мусором. Сейчас нарушение устранено. Теперь здесь общедоступное парковочное пространство на шесть машино-мест", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.

Уточняется, что за восемь месяцев 2023 года на территории ЗАО Госинспекция по недвижимости выявила 133 очага захламления. Более половины нарушений уже устранили, остальные находятся в работе.