Минстрой сообщил об улучшении жилищных условий более 2,7 млн российских семей в 2023 году

По словам заместителя министра Никиты Стасишина, за восемь месяцев по общему вводу жилья в многоквартирных домах зафиксирован рост на 8,3%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 2,7 млн семей в России улучшили жилищные условия за восемь месяцев 2023 года, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"По состоянию на 1 сентября количество семей, улучшивших жилищные условия, составило более 2,7 млн, что на 16,6% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя министра Никиты Стасишина, за восемь месяцев 2023 года по общему вводу жилья в многоквартирных домах зафиксирован рост на 8,3% к 2022 году - до 28,2 млн кв. м. "Главная наша задача - это улучшение жилищных условий граждан. Сейчас важно не сбавлять набранный темп. За январь - август 2023 года в Российской Федерации выдано более 5 тыс. новых разрешений на строительство, что на 6% больше, чем в прошлом году, суммарной площадью 30,6 млн кв. м", приводится в сообщении его цитата.

По данным Минстроя, действует около 16 тыс. разрешений, по которым может быть построено 156 млн кв. м жилья. Всего в настоящий момент строится 18 225 многоквартирных домов с жилой площадью около 152,5 млн кв. м. "По итогам восьми месяцев 2023 года предельная возможная жилая площадь строительства многоквартирного жилья - 419 млн кв. м, что на 3% больше, чем в прошлом году. Это дает задел на будущие периоды", - подчеркнул Стасишин.

Также, по информации Минстроя, за восемь месяцев 2023 года в России было введено в эксплуатацию 43 объекта инфраструктуры, что на семь больше, чем за январь - август 2022 года. Это четыре школы, одна школа - детский сад, две детские поликлиники, 13 дорог, а также сети водоснабжения и канализации.

Ранее сообщалось, что объем жилищного строительства в Российской Федерации, по данным Росстата, по состоянию на 1 сентября 2023 года составил 70,2 млн кв. м, что на 0,7 % больше уровня аналогичного периода 2022 года. Большую часть - 42 млн кв. м - составили дома ИЖС.