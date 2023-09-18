В Новой Москве появится коттеджная жилая застройка

Благодаря редевелопменту площадки будет создано свыше 300 новых рабочих мест

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Коттеджная жилая застройка появится в Троицком административном округе Москвы, реорганизацией территории в поселении Краснопахорское займется правообладатель участка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Проект планируется реализовать вблизи села Былово на участке площадью 94,6 га. Здесь по инициативе правообладателей участка появится коттеджный жилой комплекс площадью более 202 тыс. кв. м", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, свыше 178 тыс. кв. м в проекте отведено под жилые индивидуальные дома и 24 тыс. кв. м - нежилые. В нежилой части проекта появится школа на 400 мест и детский сад на 200 мест. Здесь также запланированы нежилые объекты с возможным размещением пекарни, химчистки, кофейни, автомойки и других помещений, культурно-досугового центра, торговых объектов, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также предусмотрена инженерная инфраструктура.

"Город заключил договор о комплексном развитии участка с группой компаний "Инсити". Реализацию проекта планируется осуществить в течение семи лет. Инвестиции в развитие участка составят около 15 млрд рублей. Благодаря редевелопменту площадки будет создано свыше 300 новых рабочих мест. После утверждения проекта планировки территории инвестор сможет приступить к разработке проектной документации и к строительству", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.