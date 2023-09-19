Москвичи около 6 тыс. раз воспользовались онлайн-услугой в сфере жилья

Получение госуслуг доступно онлайн в любое время и в удобном месте

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы около 6 тыс. раз обратились за внесением изменений в учетное дело и постановкой на жилищный учет в электронном формате за два года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Встать в очередь на получение жилья, а также внести изменения в учетное дело с 31 августа 2021 года москвичи могут онлайн на портале mos.ru. Эти две госуслуги были объединены в одну, что сделало их предоставление более структурированным. За два года горожане около 6 тыс. раз обратились за обновленной услугой", - приводятся в тексте слова и. о. министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По его словам, электронная альтернатива походу в центры "Мои документы" избавила граждан от необходимости лично посещать государственные учреждения для подачи заявления. Получение госуслуг доступно онлайн в любое время и в удобном месте. Проследить за ходом их оказания можно в личном кабинете на портале mos.ru.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, развитие цифровой экосистемы Москвы делает взаимодействие города, бизнеса и граждан при получении услуг в жилищной сфере более удобным. Услуги по постановке на жилищный учет и внесению изменений в учетное дело стали первыми в жилищной сфере, которые были объединены в одну.

"Укрупненная" услуга позволила существенно сократить сроки рассмотрения заявок, а жители, в свою очередь, получили возможность быстрее решить вопрос с получением жилья или внесением изменений в учетное дело для получения документов, необходимых для операций с недвижимостью", - уточнили в пресс-службе.