Хуснуллин сообщил, что до 105 млн кв. м жилья введут в РФ по итогам 2023 года

По словам вице-премьера, в 2022 году построили рекордное количество жилья - почти 103 млн кв. м

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в РФ по итогам 2023 года может составить до 105 млн кв. м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Международного научно-практического симпозиума "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" на базе Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).

"Мы в прошлом году построили рекордное количество жилья - почти 103 млн кв. м. <...> И в этом году мы этот показатель перебьем, до 105 млн кв. м мы введем в этом году", - сказал он.

Объем ввода жилой недвижимости в РФ по итогам января-августа 2023 года составил 70 млн кв. м, ранее сообщал вице-премьер РФ.