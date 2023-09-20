20 сентября, 09:58,
обновлено 20 сентября, 10:33

Хуснуллин сообщил, что до 105 млн кв. м жилья введут в РФ по итогам 2023 года

По словам вице-премьера, в 2022 году построили рекордное количество жилья - почти 103 млн кв. м

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в РФ по итогам 2023 года может составить до 105 млн кв. м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Международного научно-практического симпозиума "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" на базе Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).

"Мы в прошлом году построили рекордное количество жилья - почти 103 млн кв. м. <...> И в этом году мы этот показатель перебьем, до 105 млн кв. м мы введем в этом году", - сказал он.

Объем ввода жилой недвижимости в РФ по итогам января-августа 2023 года составил 70 млн кв. м, ранее сообщал вице-премьер РФ. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация