20 сентября, 14:14

В ВЭБ заявили, что будущие пенсионеры заработали на поддержке ипотеки более 18 млрд рублей

Управляющий директор блока доверительного управления компании Александр Попов отметил, что госпрограмму поддержки ипотеки можно назвать эталонной для финансового рынка

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, работающая с накоплениями клиентов Социального фонда России, заработала для будущих пенсионеров более 18 млрд рублей благодаря облигациям, которые были обеспечены платежами по выданной гражданам ипотеке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Накануне прошло погашение последнего из 32 выпусков таких облигаций. "Госпрограмму поддержки ипотеки можно назвать эталонной для финрынка. Она позволила и поддержать рынок ипотеки в период кризиса, и заработать доходность для будущих пенсионеров без единого дефолта. Совокупный доход по этим вложениям за время участия ГУК в программе превысил 18,3 млрд рублей", - сообщил управляющий директор блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

В 2008 году из-за мирового финансового кризиса ипотечный рынок в России испытывал сильное давление. С инициативой запустить государственную программу стимулирования ипотечного кредитования и повышения доступности жилья выступил первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов. Программа, разработанная к началу 2010 года кабмином при участии ВЭБа и АИЖК (сейчас - ДОМ.РФ), включала девять финансовых организаций-участников, выдававших ипотеку по ставке не более 11% (при рыночном уровне около 14%).

Следующим этапом стал выпуск банками ипотечных облигаций, которые были обеспечены платежами по выданным населению кредитам. Такие облигации были приобретены ВЭБом - всего 32 выпуска на общую сумму 91,7 млрд рублей. Из них 61,1 млрд рублей (2/3 объема) - по рыночной ставке за счет средств пенсионных накоплений, а 30,6 млрд рублей (1/3 объема) - по льготной ставке за счёт собственных средств госкорпорации, пояснили в ВЭБ.РФ.

Там добавили, что в рамках госпрограммы поддержки ипотеки было выдано более 300 млрд рублей кредитов. На эти средства граждане приобрели 4 млн кв. м. жилья. В период выдачи кредитов средние ставки по ипотеке в России снизились с 14% до 12%, что стало возможно в том числе благодаря реализации госпрограммы. 

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