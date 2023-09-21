На юге Москвы демонтировали незаконный шиномонтаж

На участке располагались два металлических складских контейнера общей площадью 130 кв. м и шиномонтаж с навесом площадью 68 кв. м

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Незаконный шиномонтаж обнаружили в московском районе Москворечье-Сабурово, собственник добровольно демонтировал объект. Об этом сообщили в пресс-службе столичной госинспекции по недвижимости.

"В районе Москворечье-Сабурово специалисты контрольного ведомства обнаружили незаконные строения по адресу улица Москворечье, владение 2Ж. На участке располагались два металлических складских контейнера общей площадью 130 кв. м и шиномонтаж с навесом площадью 68 кв. м. <…> Собственник добровольно демонтировал незаконные объекты", - сказали в пресс-службе.

Как отметил исполняющий обязанности начальника ведомства Иван Бобров, территория предоставлена в аренду для эксплуатации временной станции технического обслуживания автомобилей с магазином без права возведения еще каких-либо построек. Нарушив договор, на территории без разрешений и согласований разместили шиномонтаж и дополнительные постройки. Сейчас земельный участок освобожден.