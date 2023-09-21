Московский Росреестр зафиксировал рекордное число сделок ДДУ за восемь месяцев

В жилом сегменте число договоров превысило 65 тыс., нежилой сегмент за этот же период уступил 2021 году 166 сделок

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Число сделок по покупке недвижимости по договорам долевого участия в Москве с января по август 2023 года выросло на 13% по отношению к тому же периоду 2022 года, до 95,5 тыс. Это исторический рекорд, заявили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

"Общий результат восьми месяцев тоже стал рекордным - 95,5 тыс. ДДУ. В жилом сегменте число договоров превысило 65 тыс., что на 12,5% больше прошлого максимума января-августа 2021 года. А вот нежилой сегмент за этот же период уступил 2021 году 166 сделок", - цитируется в сообщении руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В январе-августе 2022 года было зарегистрировано 84,5 тыс. ДДУ в Москве.

Майданов отметил, что в минувшем августе впервые за историю наблюдений число заключенных за месяц сделок ДДУ в столице превысило 16 тыс. - оно достигло почти 16,4 тыс. контрактов. Этот показатель вырос на 37,2% по отношению к июлю и на 75% по отношению к августу 2022 года. В этом августе специалисты Росреестра ежедневно регистрировали в среднем по 700 договоров долевого участия при покупке квартир и коммерческой недвижимости.

По итогам августа в Москве было заключено 11,5 тыс. ДДУ на жилье - на 67,5% выше, чем в том же месяце 2022 года. В нежилом сегменте за этот период Росреестр зарегистрировал около 4,9 тыс. договоров - что на 95% выше результата августа 2022 года.